Des plans de maisons

Nous avons fait faire notre plan de maison mais nous n’avons pas de terrain. On nous a dit que le plan de maison doit s’adapter au terrain et non l’inverse ? Les terrains pour la construction d’une maison conditionnent le plan par la réglementation du permis de construire et la topographie.

Nous avons trouvé un terrain à construire de 1000m² mais le Notaire attire notre attention sur le COS faible (0,12). Peut- t'on faire un plan pour une construction de 120m² de surface habitable ? Pas exactement. Le COS permet à nos élus d'organiser la densité de construction sur le territoire. Dans les centres urbains (construction autorisée) les COS sont élevés (=1) et plus faibles ou nul dans les zones rurales (construction interdite). Un COS faible vous assure de vivre dans un environnement peu dense en construction, au milieu de maisons individuelles. Il faut multiplier le COS par la surface du terrain pour obtenir la surface à construire sur ce terrain. Cette Surface est dite Hors Oeuvre Nette (SHON) car elle comprend la somme des sols construits avec l'épaisseur des murs extérieurs (à l'extérieur de l'oeuvre), des cloisons et l'emprise des escaliers. La surface habitable (murs, cloisons et escaliers déduits) est donc légèrement inférieure à la S.H.O.N. (environ 15 à 20%). Sur ce terrain de 1000m² x 0,12, la S.H.O.N. est de 120m2, la surface habitable maximum sera d'un peu plus de 100m². Les exemples de plans de plans-maisons.com proposent un intérieur astucieux visant à réduire les surfaces perdues (grand hall, couloirs, etc…). Il est donc important de noter les surfaces du plan pièce par pièce avec l'onglet "Surfaces" des fiches de la collection de plans du site. Si l'onglet n'apparait pas, les surfaces de toutes les pièces sont notées sur les plans à télécharger. Mon terrain est en pente avec deux accès automobile possibles par le haut ou par le bas. Faut'il faire l'accès par le bas avec un garage en sous sol ? Tout dépend de l'orientation de la pente et des accès. Si vous souhaitez que la maison profite du bas du terrain en zone d'agrément le garage en sous sol ne conviendra pas. Vous trouverez de nombreux exemples de plans avec garage(s) en haut qui permettent aux pièces de vie de se fondre avec le jardin.